Teatro: un festival del "bastardo" a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 05 OTT - Una sperimentazione della drammaturgia contemporanea. La propone "Teatro Bastardo", un festival di contaminazione fra diverse forme artistiche in programma a Palermo dal 7 all'11 ottobre. Gli spettacoli si terranno con la direzione artistica di Giovanni Lo Monaco negli spazi di villa Filippina. Gli incontri saranno ospitati dai Cantieri culturali alla Zisa e dal museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino mentre il del film documentario "Cattività" di Bruno Oliviero sarà proiettato al cinema Rouge et Noir.

Spettacoli, incontri e proiezioni svilupperanno le tematiche legate all'identità del festival, nato nel 2015 come costola del Sicilia Queer filmfest: il pluralismo di pensieri critici sul mondo, un'idea nuova di cittadinanza, giustizia sociale, diritti e libertà della persona.

La rassegna si chiuderà con "Se questo è Levi" della compagnia Fanny & Alexander che racconta la storia di Primo Levi attraverso un ponte immaginario fra ieri e oggi. (ANSA).