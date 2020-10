Covid: in serie C rinviata la partita Palermo-Potenza

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - A causa della positività al coronavirus di due calciatori del Potenza (serie C, girone C), è stata rinviata a data da stabilire la gara valida per la seconda giornata di andata che domani, domenica 4 ottobre, la squadra lucana avrebbe dovuto disputare in casa del Palermo. Lo ha reso noto la Lega Pro. (ANSA).