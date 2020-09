Recovery:Di Maio,spendere bene,tutti vogliono metterci mani

(ANSA) - CASTELTERMINI, 27 SET - "In questo momento storico i sindaci saranno fondamentali per il nostro Paese, abbiamo di fronte 209 miliardi di euro da spendere del Recovery fund. Soldi che servono a creare lavoro sul territorio, per aprire cantieri, per digitalizzare i servizi pubblici che significa meno burocrazia, per limitare l'impatto ambientale delle nostre città, per cominciare finalmente a garantire dei diritti sociali adeguati". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio a Casteltermini (Ag) per la campagna elettorale delle prossime amministrative. "Questi 209 miliardi di euro li dovremo spendere bene. Vedo che da quando ci sono questi soldi in ballo, da quando ci sono più soldi in Italia del piano Marshall per la ricostruzione post-Covid tutti vogliono metterci su le mani", ha aggiunto. (ANSA).