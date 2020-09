Sequestrati 70 kg marijuana a clan etneo, 4 arresti

(ANSA) - BELPASSO, 21 SET - Settanta chilogrammi di marijuana la cui vendita al dettaglio avrebbe comportato considerevoli introiti nelle casse del clan Morabito-Rapisarda di Paternò, considerato articolazione della famiglia mafiosa dei Laudani, sono stati sequestrati dai carabinieri, che hanno anche arrestato quattro persone che stavano lavorando la droga, tra cui un presunto affiliato al clan. Il sequestro e gli arresti dopo un blitz dei militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò in un fondo agricolo di contrada Pulici di Belpasso (Catania). Gli arrestati, tutti di Paternò, sono Rosario Cucchiara di 55 anni, ritenuto dagli investigatori affiliato al gruppo Morabito-Rapisarda, Salvatore Massara, di 36, Antonino Maurici, di 45, e Angelo Spatola, di 44. All' arrivo dei carabinieri hanno tentato la fuga ma sono stati arrestati al termine di una breve colluttazione. Devono tutti rispondere di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

La droga era già essiccata. I quattro avevano predisposto un tavolo all'aperto per lavorarla ed impacchettarla. I militari hanno anche sequestrato tutta l'attrezzatura utile alla lavorazione e confezionamento della droga. Gli arrestati sono stati rinchiusi nelle carceri di Siracusa e Gela (Cl). (ANSA).