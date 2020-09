Avvocato sospeso per un anno accusato di truffa a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 17 SET - L'avvocato civilista palermitano Adriano Lapone, 39 anni, è stato sospeso dall'attività forense per un anno dal provvedimento del gip Elisabetta Stampacchia accusato di avere truffato alcuni clienti. Le indagini sono state avviate dopo le denunce delle presunte vittime e sono state condotte dagli agenti della sezione di polizia giudiziaria, coordinati dal procuratore aggiunto Sergio Demontis. Secondo l'accusa il legale "si sarebbe fatto pagare senza portare a termine le cause. Versamenti di denaro per svolgere attività processuali ed extraprocessuali mai concretamente - affermano i magistrati - svolte procurandosi un ingiusto profitto" . Oltre al divieto di esercitare la professione il gip ha disposto l'obbligo di dimora nel comune di Palermo. (ANSA).