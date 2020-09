Coronavirus: un positivo in azienda gas Palermo

(ANSA) - PALERMO, 15 SET - Un dipendente di Amg Energia, azienda che si occupa del gas a Palermo, è positivo al Covid-19. Il paziente si trovava già in quarantena domiciliare , lavora in una struttura interna aziendale e non effettua alcun tipo di attività esterna, dice Amg. La società ha immediatamente attivato i protocolli e le procedure previste in caso di presenza di un soggetto contagiato ed è stata effettuata la sanificazione dei locali. (ANSA).