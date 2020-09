Migranti: Papa, frontiere possono diventare 'finestre'

(ANSA) - PALERMO, 10 SET - - Papa Francesco ha incontrato Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa, nell'ambito dell'udienza con i partecipanti al progetto europeo "Snapshots from the Borders" (Voci ed esperienze dai confini) che si è tenuta nella Sala Clementina del Palazzo Apstolico. "Le frontiere, da sempre considerate come barriere di divisione, possono invece diventare 'finestre', spazi di mutua conoscenza, di arricchimento reciproco, di comunione nella diversità; possono diventare luoghi in cui si sperimentano modelli per superare le difficoltà che i nuovi arrivi comportano per le comunità autoctone" ha detto il Papa nell'udienza con i partecipanti al progetto. (ANSA).