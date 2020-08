Ambiente: delfini di Risso avvistati in mare delle Eolie

(ANSA) - LIPARI, 31 AGO - "Anche i grampi o delfini di Risso in vacanza alle Eolie". Lo segnala Monica Blasi, biologa romana che a Filicudi gestisce un "mini ospedale" per curare delfini, tartarughe e capidogli. "Incredibile passaggio di grampi nelle acque delle isole Eolie - dice - questa specie di cetaceo appartenente al sott'ordine degli odontoceti è molto rara da osservare dalle nostre parti. Una volta era presente ma poi da anni era sparita la sua presenza in queste acque.

Tuttavia ora la fortuna ci ha baciati ripagandoci con questo splendido avvistamento delle tante ore di fatica e di monitoraggio in mare con i nostri volontari dei campi di ricerca 2020 di "Filicudi widlife conservation". "Speriamo - aggiunge - che questo avvistamento sia di buon auspicio e ci faccia ulteriormente riflettere sull'importanza di proteggere al più presto il mare Eoliano affinché anche le future generazioni possano godere di questi spettacoli meravigliosi della natura".

