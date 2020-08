Crolla grosso ramo di ficus in piazza Marina a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 12 AGO - Un grosso ramo di un ficus in piazza Marina a Palermo è caduto sulla ringhiera della villa Garibaldi. Non si registrato feriti. "È un fenomeno noto agli specialisti dei ficus monumentali in tutto il mondo. Si definisce "summer branch drop" cioè schianto estivo di una branca - dice l'assessore comunale alle Ville e Giardini Sergio Marino - È probabilmente legato a squilibri idrici legati alle variazioni repentine di temperatura e umidità, ma nessuno studio ne ha bene individuato le cause ed eventuali sintomi preventivi.

A Palermo era già successo qualche anno fa in un ficus davanti alla Fiera all'ingresso della Favorita. Proprio temendo questo, gli interventi sull'albero di Piazza Marina realizzati lo scorso anno mirano favorire la stabilità delle branche laterali dell'albero aiutando le radici aeree ad ancorarsi al suolo (sono stati creati alcuni nuovi Cercino nel suolo) e sostenere le branche". (ANSA).