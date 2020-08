Vandali in centro Palermo, abbattuti cestini rifiuti

(ANSA) - PALERMO, 02 AGO - Vandali in azione la notte scorsa nel centro storico di Palermo dove sono stati divelti, tra via Maqueda e corso Vittorio Emanuele trenta cestini dei rifiuti. Le forze dell'ordine stanno guardando i video delle telecamere di sorveglianza per risalire agli autori. (ANSA).