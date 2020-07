Sequestrata piantagione marijuana a Augusta, 2 arresti

(ANSA) - SIRACUSA, 29 LUG - I carabinieri dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia con quelli del N.O.R. della compagnia di Augusta, hanno arrestato Giuseppe Ciancianella Bontempo, 67 anni e Antonino Puglia, 54 anni, entrambi residenti a Villasmundo, mentre irrigavano una piantagione di canapa indiana, costituita da circa 200 piante.

I militari dell'Arma, impegnati in un servizio di rastrellamento lungo le sponde del torrente Mulinello, in località Ferrante di Augusta (Sr), insospettiti della presenza, in un terreno incolto, di un viottolo ben delineato, lo hanno percorso, ritrovandosi in uno slargo dove, nascosti dalla fitta vegetazione spontanea, vi erano le piante di cannabis disposte in filari.

Le piante sono state estirpate e distrutte sul posto mentre i due sono stati posti agli arresti domiciliari. (ANSA).