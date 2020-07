Camilleri, Librerie Feltrinelli lo ricordano a un anno morte

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - A un anno della morte di Andrea Camilleri, avvenuta il 17 luglio 2019, e in occasione dell'uscita, il 16 luglio, di 'Riccardino' (Sellerio), l'ultimo episodio della serie del Commissario Montalbano, le Librerie Feltrinelli di tutta Italia rendono omaggio al maestro con diverse iniziative, esposizioni tematiche dei suoi libri e vetrine a lui dedicate.

I librai laFeltrinelli ricorderanno Camilleri attraverso letture di brani tratti dai suoi romanzi e di pagine scelte da 'Riccardino', raccolte nella rubrica social #LaVoceDeiLibrai, che sarà pubblicata online sulla pagina Facebook di Librerie Feltrinelli in occasione dell'uscita del nuovo e ultimo romanzo dello scrittore.

Il 16 luglio a laFeltrinelli di Palermo verranno ricreate le atmosfere della Sicilia di Montalbano in un appuntamento alle 17.30, replicato alle 19 con la suite per chitarra di Nino Nobile con le incursioni della fisarmonica di Roberto Gervasi che creerà il tappeto musicale che accompagnerà le degustazioni di prodotti locali come le arancine, offerti a tutti coloro che acquisteranno una copia di 'Riccardino'.

Con il suo pittoresco e ipnotico "vigatese" Camilleri è riuscito a farsi conoscere e capire da chiunque. I suoi romanzi sono stati tradotti in 120 lingue e, come registrano le classifiche dell'osservatorio laFeltrinelli.it e IBS.it, sono rimasti saldamente posizionati tra i primi cinque libri più venduti per tutti gli anni dal 2010 al 2019. (ANSA).