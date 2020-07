Migranti: micro sbarchi a Lampedusa, 'negativi' trasferiti

(ANSA) - AGRIGENTO, 13 LUG - Gli approdi non si fermano.

Nonostante le condizioni del mare vengano date in peggioramento, stamattina sono sbarcati a Lampedusa (Agrigento) una quindicina di tunisini. La notte scorsa sono stati almeno tre i barchini - con massimo 10 persone a bordo - che sono stati agganciati dai soccorritori. Sono già partiti, intanto, i 70 migranti - 35 per motovedetta - il cui trasferimento era stato disposto ieri sera dalla Prefettura di Agrigento. Arriveranno in tarda mattinata a Porto Empedocle. Altri 150 circa dovrebbero invece essere imbarcati sul traghetto di linea "Sansovino". I test sierologici effettuati ai migranti del Bangladesh fino ad ora hanno dato risultati negativi.

La Regione Siciliana, sabato, ha fatto arrivare a Lampedusa test sierologici e tamponi e oggi dovrebbe essere inviato un macchinario capace di processare i tamponi in 20 minuti. (ANSA).