Teatro greco Siracusa torna con Piovani

di Alessandro Ricupero (ANSA) - SIRACUSA, 11 LUG - "Finchè vivi sii gioioso, non rattristarti mai oltre misura: la vita dura poco e il Tempo esige il suo tributo". I versi di Sicilo (I sec d.C - II sec.

D.C.) aprono e chiudono l'Isola della Luce, cantata per soli, coro e orchestra che ieri sera ha inaugurato la stagione post Covid al teatro greco di Siracusa dell'Istituto nazionale del dramma antico. Al maestro Nicola Piovani, che replica stasera, il compito di aprire l'iniziativa "Per voci sole" che la Fondazione Inda ha pensato per ripartire dopo l'emergenza sanitaria. Una stagione dedicata a Calogero Rizzuto, direttore del parco archeologico della Neapolis, deceduto nel periodo dell'emergenza sanitaria, alla sua collaboratrice Silvana Ruggero, e a tutte le vittime del Covid 19.

La visione è capovolta: solo 480 sedie sono posizionate sul palcoscenico. Guardano l'antica cavea, suggestiva, bellissima.

Sui gradoni in pietra i 12 coristi. Su un piccolo palco trovano posto i 20 musicisti. Dirige il maestro Piovani che sembra quasi tenere per mano a sinistra una bravissima Tosca, che già da tempo ha scelto il teatro piuttosto che i grandi palchi musicali, e a destra una giovane Maria Rita Combatelli, soprano.

Due individualità che il maestro Piovani a volte fonde, regalando magiche emozioni. Lateralmente dentro la scena, ma distaccato, Massimo Popolizio interpreta i versi che narrano di luce e buio: "darkness .. darkness…" nei versi di Vincenzo Cerami e di George Gordon Byron "darkness in the eternal space" (oscurità nello spazio eterno)."L'Isola della luce narra del conflitto tra luce e tenebre, un conflitto eterno. In questo conflitto dobbiamo sempre cercare di sapere da che parte stare: dalla parte della luce e della vita" ha esordito il maestro Nicola Piovani dedicando il lavoro di musicisti al maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso, suo grande amico.