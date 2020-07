Comuni: prestito fino a 50mila euro a giovani Borghi Sicilia

I giovani che vogliono intraprendere o ampliare un'attività nei propri borghi in Sicilia potranno attingere ad un prestito fino a 50 mila euro senza garanzie o lungaggini burocratiche. L' importante traguardo è stato raggiunto dall'Associazione dei borghi più belli d'Italia in Sicilia che ieri ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Ente Nazionale per il Microcredito guidato dall'ex ministro Mario Baccini. I giovani che hanno intenzione di avviare o rafforzare un'attività imprenditoriale nei borghi siciliani potranno accedere al prestito che sarà erogato con procedure snelle e la garanzia dello Stato; le istanze saranno presentate direttamente ai sindaci. Ad annunciare l' iniziativa è stato il presidente de I Borghi più belli d'Italia in Sicilia Salvatore Bartolotta. Alla sottoscrizione dell'atto nella sede dell'Enm a Roma oltre ai vertici dell'associazione erano presenti il vicepresidente nazionale Giuseppe Simone e i vicepresidenti regionali Fabio Venezia, sindaco di Troina, e Michelangelo Giansiracusa, sindaco di Ferla. (ANSA).