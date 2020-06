Aeroporti: Sac Catania, nel 2019 utile esercizio da 11,4 mln

(ANSA) - CATANIA, 26 GIU - L'assemblea dei soci di Sac Spa, società che gestisce i servizi dell'aeroporto di Catania, ha approvato il bilancio 2019, che si è chiuso con un utile di esercizio di 11,387 milioni di euro al netto delle imposte.

L'Ebitda, ossia il margine operativo lordo, si attesta a 30,165 milioni di euro, in crescita del 15%. Il valore della produzione è di 88,966 milioni di euro (+13%). Nel corso del 2019, Sac Spa ha effettuato investimenti in autofinanziamento per 7,102 milioni di euro. Nel triennio 2017-2019 lo stesso dato è stato di 23.294.710 milioni di euro.

"L'esercizio 2019 si è chiuso con numeri ottimi - commenta l'amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi - che, sommati a quelli del biennio precedente, hanno generato una liquidità tale da consentirci di affrontare il drammatico anno in corso con una consistente riserva, che ci permetterà di contenere i danni causati dall'emergenza sanitaria mondiale. Sottolineo la sensibilità dei soci Sac che ringrazio, perché, condividendo il progetto industriale di questa governance, hanno destinato gli utili a riserva, piuttosto che richiederne la distribuzione".

