Cultura: Samonà, essere visionari per rinascimento Sicilia

"Occorre ricomporre la frattura esistente tra chi amministra e chi ha una visione della società che non si piega alla mera logica del profitto e del consumo. La pandemia, nella sua drammaticità ha messo a nudo le profonde contraddizioni del nostro tempo e ci ha rivelato come ogni grande progetto ha senso se pone al centro l'essere umano con la sua coscienza e la bellezza. In un tempo di guerre non dichiarate quale quello che viviamo, la riflessione ci riconduce all'essenziale e ci invita ad essere visionari; a quella "lucida follia" di chi vuole interpretare l'esistente tentando di amministrare nel rispetto della memoria e tutelando ciò che è prezioso, caro e amato".

Così l'Assessore dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana, Alberto Samonà, intervenendo a Palermo alla conferenza stampa del premio internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

"La cultura - ha sottolineato l'assessore Samonà - ha, oggi più che mai, il compito di rappresentare quel "vaccino" che rafforza e fortifica". E alla giornalista che gli ha chiesto se anche lui - come Guzel Jachina, la giovane scrittrice russa vincitrice del premio - ritiene che la cultura sia la stampella del sistema politico, Samonà ha risposto che "essere stampella vuol dire riconoscere che il sistema è claudicante. E in effetti malato è un sistema che si lega alle logiche del consumo e perde di vista il senso dell'uomo, delle cose e della storia.

Sarò un assessore visionario - ha assicurato - ma cercherò di amministrare i Beni culturali della Sicilia percorrendo sentieri che conducano nella direzione di un autentico rinascimento". (ANSA).