Coronavirus: in Sicilia un nuovo caso, nessun decesso

(ANSA) - PALERMO, 05 GIU - Un nuovo contagio, aumentano i guariti, calano i ricoveri e nessun decesso. Sono i dati sul Covid-19 in Sicilia di ieri resi noti della Regione.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 160.639 (+2.771 rispetto a ieri), su 136.155 persone: di queste sono risultate positive 3.448 (+1), mentre attualmente sono ancora contagiate 872 (-7), 2.300 sono guarite (+8) e 276 decedute (0).

Degli attuali 872 positivi, 60 pazienti (-3) sono ricoverati - di cui 6 in terapia intensiva (0) - mentre 812 (-4) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà lunedì (ANSA).