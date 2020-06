Fase 2: Messina,app sarà fondamentale per turismo in Sicilia

"Il settore del turismo in Sicilia che conta il 15% del Pil è quello che per primo ha pagato la grande crisi dovuta alla pandemia da coronavirus e, forse, è quello che ripartirà per ultimo nell'economia". Lo ha detto l'assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo Manlio Messina intervenendo, con il presidente della Regione Nello Musumeci, con gli assessori Razza e Turano e con il consulente Guido Bertolaso, a Palazzo d'Orleans alla conferenza stampa di presentazione del programma "Sicilia si cura", piano con cui il governo regionale intende disciplinare la fase del ritorno alla mobilità nell'isola e l'apertura al turismo.

"La App è un supporto fondamentale al sistema turistico che ha pagato e paga un prezzo fin troppo alto - ha aggiunto Messina -. Il turista che verrà in Sicilia troverà la nostra terra meravigliosa ma anche l'efficienza del sistema sanitario ed il turista non può essere considerato come 'untore' ma semmai come un proficuo collaboratore dello sviluppo legato all'economia turistica", ha concluso Manlio Messina. (ANSA).