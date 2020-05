Vandali danneggiano cinque alberi in via Libertà a Palermo

Sono stati danneggiati - verosimilmente nella nottata tra il 23 ed il 24 maggio scorsi - cinque alberi del filare piantato sul marciapiede di via Libertà, nel tratto compreso tra via Notarbartolo e Piazza Croci, in prossimità del Giardino pubblico "Piersanti Mattarella", meglio conosciuto come Giardino Inglese a Palermo.

Alcune piante sono state gettate all'interno della cancellata che delimita il parco.

L'Amministrazione ha presentato denuncia contro ignoti.

"Un atto indegno - hanno commentato il sindaco, Leoluca Orlando e l'assessore al Verde, Sergio Marino - i cui colpevoli speriamo siano presto identificati tramite gli impianti di videosorveglianza della zona. L'area comunale del Verde provvederà comunque presto al reimpianto delle alberature, compatibilmente con la loro stagionalità". (ANSA).