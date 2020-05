Pallanuoto:highlander Tempesti "fino a 44 anni sto in acqua"

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Faccio parte di quel gruppo di ragazzi che non capisce quando è giusto farsi da parte...".

Stefano Tempesti ci scherza su. Tra un paio di settimane d'altronde compirà 41 anni ma di voler appendere la calottina al chiodo proprio non ne vuol sapere. Anzi, l'Airone della pallanuoto italiana ha deciso di accettare la proposta di rinnovo triennale offertagli dall'Ortigia e quindi difenderà i pali fino a 44 anni. "Ho sposato il progetto della società a 360 gradi - dice all'ANSA il campione azzurro -. Mi raggiungerà anche la mia famiglia. E poi vediamo se riesco ad acchiappare Estiarte...". L'obiettivo infatti resta lo stesso di quando ha deciso di trasferirsi in Sicilia dopo l'addio alla Pro Recco: la sesta Olimpiadi, Tokyo 2021. (ANSA).