Fase 2: sindaco Palermo, basta passeggiate o chiudo zone

(ANSA) - PALERMO, 19 MAG - Stop alla movida di Palermo dal Governatore Nello Musumeci e dal sindaco Leoluca Orlandoche minacciano di chiudere tutto, dopo le immagini di centinaia di giovani che ieri sera affollavano i locali della Vucciria, anche senza mascherine. Dice Musumeci: "Da cittadino sono fortemente preoccupato, da governatore temo che si debba necessariamente tornare indietro. Non vorrei assolutamente farlo, ma se queste scene si dovessero ripetere nelle prossime giornate sarò costretto ad adottare provvedimenti". "Mi auguro di non essere costretto a chiudere alcune zone della città, dipende dal comportamento di tutti e di ciascuno" afferma il sindaco Orlando, in un video, realizzato davanti alla cattedrale, in cui ringrazia i palermitani, le famiglie, gli operatori economici che "hanno evitato che a Palermo si verificassero le tragiche condizioni di altre città di'Italia": Ma subito dopo ammonisce: "Sono costretto a ricordare a tutti di rispettare le disposizioni del governo nazionale e del presidente della regione chiedo di aiutare le forze dell'ordine che, diversamente, sono costrette ad applicare le sanzioni rigorosissime anche la chiusura degli esercizi commerciali, mentre per quanto riguarda l'amministrazione comunale, il sindaco ha un solo potere quello di chiudere intere zone della città e mi auguro di non essere costretto a chiuderne alcune.