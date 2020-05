Trattoria di Montalbano non riapre il 18, speriamo a giugno

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Non riaprirà il 18 maggio il ristorante storico di Montalbano che affaccia sulla spiaggia di Marinella ed è il preferito del commissario, nella fiction tv.

'Enzo a mare' che nella realtà è a Punta secca, borgo marinaro del Ragusano, si sta attrezzando per la riapertura. "Speriamo di farcela per il primo giugno", racconta la titolare Nunzia Ciavorella. "Ci stiamo preparando ma non saremo pronti per il 18 maggio.

Per fortuna il locale è quasi tutto all'aperto. Di sicuro dovremo ridurre i coperti: ora sulla terrazza ci sono 20 tavoli, in tutto 80 clienti e servizio a pranzo e cena. Credo resteranno i due turni ma per una cinquantina di persone", continua la ristoratrice. Aspetta di conoscere le regole nel dettaglio ma per ora prevale l'ottimismo. "Faremo quello che dobbiamo. Se possiamo evitare il plexiglass è meglio, sennò ci adegueremo", aggiunge. Inevitabili le conseguenze sui dipendenti, il ristorante ne ha una decina. "Anche loro sono impazienti di sapere. All'inizio partiremo con lo staff ridotto, poi vedremo".

