Ambiente: Gdf Catania sequestra azienda

(ANSA) - CATANIA, 27 APR - La Guardia di finanza di Catania ha sequestrato per violazioni delle norme sullo smaltimento di rifiuti chimici pericolosi la Cartograf di Misterbiano, azienda per la "lavorazione di prodotti di carta e cartone". Il provvedimento è stato emesso dal Gip su richiesta della Procura etnea. Indagini erano state avviate sulla presenza di una vasta chiazza di colore blu nel vallone sottostante lo stabilimento che accertamenti eseguiti con l'Arpa hanno ricondotto allo smaltimento di inchiostro. Secondo l'accusa, il materiale di scarto della lavorazione industriale, rifiuti solidi speciali e inchiostri chimici, era irregolarmente stoccato nell'azienda e riversato nei canali di scolo delle acque piovane dei propri piazzali. Gli sversamenti si perdevano a cielo aperto ed inquinavano i terreni limitrofi, anche quelli adibiti a pascolo, con grave pregiudizio della tutela ambientale e potenziali rischi per la salute pubblica. L'Asp di Catania ha anche riscontrato violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.