Coronavirus: da Rotary club mascherine a Policlinico Palermo

(ANSA) - PALERMO, 15 APR - Il Rotary club Palermo Ovest, presieduto da Nicola La Manna, ha ottenuto una sovvenzione nell'ambito del programma "Disaster Grant" che il Distretto 2110 ha ottenuto dalla Rotary Foundation per fronteggiare l'emergenza relativa al Covid-19. In particolare, il R.C. Palermo Ovest ha utilizzato questi fondi per l'acquisto di guanti e mascherine protettive FFP2, donati alla Unità Operativa di Pneumologia del Policlinico Universitario Paolo Giaccone di Palermo, convertito a centro di riferimento Covid. L'unità operativa è diretta dal Prof Nicola Scichilone, componente della commissione regionale per la emergenza Covid dell'Assessorato alla Sanità della regione Sicilia. Il Club, oltre ad essere impegnato attraverso alcuni Soci, medici ospedalieri e attraverso altri Soci che hanno prestato attività di service con l'Associazione Francesca Morvillo Rotary onlus, ha anche effettuato donazioni alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte, al Centro Padre Nostro di Brancaccio e alla Associazione Morvillo. (ANSA).