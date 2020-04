Covid-19: a Palermo medicine a domicilio

(ANSA) - PALERMO, 06 APR - Per rispettare le misure di contenimento del contagio da Covid-19, adottate con i vari decreti del presidente del Consiglio dei ministri, la Croce Rossa Italiana e FederFarma hanno stipulato un accordo per la consegna di farmaci a domicilio per tutte quelle persone alle quali è sconsigliato spostarsi al di fuori del proprio domicilio o che sono impossibilitate a recarsi presso una farmacia, e che - attraverso il numero verde 800.065510 - potranno richiedere la consegna dei farmaci a casa per il mantenimento dei parametri essenziali di continuità e aderenza alla terapia.

Possono accedere al servizio le persone con oltre 65 anni, quelli con sintomatologia da infezione respiratoria, e febbre oltre 37,5 gradi, persone non autosufficienti o in quarantena o, in ogni caso, risultati positivi al virus Covid-19. Il servizio può essere richiesto esclusivamente al numero verde 800.065510.

"Il personale della Croce Rossa ritirerà e andrà dalla farmacia più vicina al domicilio dell'utente". (ANSA).