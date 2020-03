'Mi manda amministratore', ma è truffa

(ANSA) - CATANIA, 31 MAR - Carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato il 54enne Santo Umberto Russo per truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo si fingeva tecnico incaricato dall'amministratore di un condominio per la riparazione dell'impianto citofonico per potere entrare nelle case e truffare o derubare il malcapitato. E' stato bloccato, dopo un inseguimento a piedi e una colluttazione, dall'equipaggio di una 'gazzella' intervenuto dopo l'allarme lanciato da una donna che poco prima aveva dato 40 euro al falso tecnico quale anticipo sull'importo totale utile alla riparazione dell'impianto citofonico.. Il denaro è stato recuperato dai carabinieri nelle tasche dell'uomo e restituito alla vittima. Poco dopo altre due vittime dello stesso truffatore si sono presentate in caserma per denunciare di essere state derubate. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. I carabinieri invita chi ha subito il medesimo tentativo di truffa a telefonare al numero 095340117.