Diletta Leotta per Catania aiuta Catania

(ANSA) - CATANIA, 31 MAR - Raccolti già 60 mila euro dai mille donatori che in soli due giorni hanno versato un contributo nella piattaforma di crowfounding: gofundme.com/f/catania-aiuta-catania lanciata dal sindaco Salvo Pogliese e dal Comune di Catania, per sostenere le famiglievin difficoltà economica per l'emergenza coronavirus. Da oggi è possibile sostenere la campagna #Catania aiuta Catania anche con un bonifico bancario. L'Iban è IT43D0200816917000105890235, la causale: Catania salva Catania (facoltativo aggiungere cognome e nome o denominazione donatore), intestato a Comune di Catania. Tra le personalità che stanno sostenendo l'iniziativa di solidarietà del Comune anche l'ex centravanti del Catania Maxi Lopez e la conduttrice televisiva Diletta Leotta, che ha diffuso un messaggio social per sostenere le causa benefica della città etnea: https://www.instagram.com/p/B-XfTFiqq8H/?igshid=1vabxmjzrie4k (ANSA).