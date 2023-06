'Invito all'opera' con Colabianchi e le celebri arie da Carmen

Una serata sotto le stelle dedicata alle più celebri pagine tratte dalla Carmen, il capolavoro indiscusso di Georges Bizet. Nicola Colabianchi, sovrintendente del Teatro lirico di Cagliari, conduce "Invito all'opera". L'appuntamento è per mercoledì 21 giugno, alle 20.30, al centro culturale ex Pretura regia/ex Municipio di Pula. Il sanguigno e popolarissimo dramma di Bizet, opéra-comique in quattro atti, su libretto di Henry Meilhac e Ludovic Halévy, tratto dalla novella omonima di Prosper Mérimée, va in scena al Lirico dal 30 giugno al 9 luglio per nove serate, di cui otto in abbonamento. E' il quinto titolo in cartellone per la stagione del teatro cagliaritano.

A Pula saranno protagonisti il mezzosoprano Martina Belli (Carmen), il tenore Mikheil Sheshaberidze (Don José) e il baritono Askar Abradzakov (Escamillo). Accompagnati al pianoforte dal maestro Matteo Londero, si alternano ed interpretano le tre arie principali dell'amato e celebre melodramma. Si parte con Martina Belli in "L'amour est un oiseau rebelle" (Habanera), si prosegue con Mikheil Sheshaberidze in "La fleur que tu m'avais jetée", per terminare con Askar Abradzakov in "Votre toast, je peux vous le rendre".

La manifestazione, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti (prenotazioni: telefono 3400727469 - info@fondazionepulacultura.it), ha una durata di un'ora circa. La serata si avvale del patrocinio del Comune di Pula ed è realizzata in collaborazione con la Fondazione Pula Cultura.