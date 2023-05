Il master e poi il lavoro, via al bando di alta formazione

Alta formazione mirata all'occupazione di qualità: è l'obiettivo del Programma per la formazione professionale di alto livello in Sardegna 2021-2023 (Sardinia Hvet) approvato oggi dalla giunta insieme al finanziamento di percorsi formativi per la certificazione di profili di qualificazione particolarmente richiesti dal mercato del lavoro regionale. Due misure, che in totale valgono 17 milioni di euro, che nelle intenzioni della giunta regionale investono sulle persone e contribuiscono a ridurre la disoccupazione.

Il primo bando, con dotazione di circa due milioni di euro, è rivolto a imprese in partenariato strategico con le Università pubbliche o private e gli enti accreditati, per la creazione di Master di I e di II livello con una durata almeno annuale che dovranno prevedere il riconoscimento di 60 crediti formativi Cfu. L'impresa proponente deve avere almeno una sede operativa nel territorio regionale, essere iscritta nel Registro delle imprese o impegnarsi ad aprire una sede nell'isola, specificare i fabbisogni professionali in termini di profilo ricercato e il numero di persone da assumere al termine del percorso. I settori di riferimento sono quelli della Strategia di specializzazione intelligente S3 (dall'Ict al turismo, cultura e ambiente, energia, agroindustria, aerospazio), oltre alle cosiddette 'Creative industries' (editoria digitale, cinema, contenuti per la didattica a distanza). I percorsi sono indirizzati ai disoccupati fino al 35esimo anno, laureati e residenti in Sardegna. L'impresa dovrà impegnarsi ad assumere almeno il 50% dei partecipanti e condizione del 50% del finanziamento c'è il positivo completamento del percorso. Il contributo sarà concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Va a sostegno dei disoccupati l'avviso da 15 milioni di euro per la costituzione dell'offerta di percorsi di qualificazione, rivolto alle agenzie formative accreditate in Sardegna per la realizzazione di percorsi formativi rispondenti alle richieste avanzate dal mercato del lavoro, in particolare nei settori della transizione ecologica e digitale, il made in Sardinia, il mangement e altri profili particolarmente richiesti dalle imprese, anche sulla base dei risultati di un'indagine esplorativa che l'assessorato del Lavoro, avvierà con il supporto dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.