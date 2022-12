Leroy Merlin apre negozio a Elmas e assume

Leroy Merlin si prepara all'apertura del suo primo store in Sardegna nel 2023 con un format "dedicato" mai sperimentato prima in Italia, interamente focalizzato sul giardino e l'outdoor living. Durante la campagna di selezione, orientata all'inserimento di professionisti locali, l'azienda ha ricevuto 800 candidature. Il nuovo store Leroy Merlin di Elmas partirà con 47 collaboratori scelti, tutti reclutati sul territorio regionale, che accoglieranno i clienti a Cagliari.

Alle assunzioni interne Leroy Merlin accompagna, come ormai da tradizione, la creazione di una salda rete di partnership con le maestranze locali, artigiani e progettisti di giardino: montatori di casette da giardino, gazebi e pergole, posatori per pavimentazione da esterno e erba sintetica, installatori di piscine e di impianti di irrigazione, progettisti di esterni.

Obiettivo finale è quindi la creazione di un intreccio di professionalità specializzato sulla quinta stanza della casa, il giardino. Ad oggi sono già arrivate venti candidature, ma la campagna è ancora aperta e tutte le informazioni sono disponibili qui.

Non solo. Lo store potrà avvalersi di un innovativo servizio di progettazione di spazi esterni tramite la condivisione al cliente di modelli 2D degli spazi della propria abitazione.