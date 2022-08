Lavoro: Conferenza regionale e Job day per sfidare mercato

Affrontare le nuove sfide del mercato del lavoro. E' l'obiettivo di "Sardegna LavOra - Storie, valori, confronti e prospettive", evento organizzato dall'assessorato del Lavoro, di cui la Giunta regionale ha appena approvato le linee di indirizzo, e che si articolerà tra dicembre 2022 e aprile 2023 in tre momenti distinti: la Conferenza regionale per le politiche del lavoro, i Job day territoriali mirati alla mobilità transnazionale e la Conferenza internazionale dell'emigrazione.

"Si tratta - spiega l'assessora del Lavoro e vicepresidente della Regione Alessandra Zedda - di un ciclo di eventi pubblici, volti a favorire il confronto in ambito regionale, nazionale e internazionale sulle tematiche del lavoro, della formazione professionale, della mobilità internazionale e dei flussi migratori dei sardi nel mondo". In particolare, "la Conferenza regionale sarà l'occasione per confrontarci con le rappresentanze economico-sociali per formulare orientamenti e proposte utili alla strategia regionale per le politiche del lavoro.

I Job day territoriali, invece, sono una misura di contrasto al gap, oggi tra le competenze richieste dalle aziende e quelle effettivamente in possesso dei lavoratori o dei candidati. La Conferenza internazionale dell'emigrazione, infine, è attesa dalle comunità dei sardi nel mondo". Responsabile della segreteria organizzativa e della gestione di tutte le procedure di evidenza pubblica volte all'acquisizione di beni e servizi necessari per la realizzazione dell'evento sarà Aspal.