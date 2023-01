Una giornata di formazione sulla medicina trasfusionale

Una giornata di formazione e sensibilizzazione sulla medicina trasfusionale è in programma il 3 febbraio a Sassari. L'appuntamento "La medicina trasfusionale: il ruolo dell'infermiere e degli altri professionisti sanitari. Organizzazione, attualità e prospettive future", è organizzato dall'Ordine degli infermieri della provincia di Sassari, in collaborazione con il Centro trasfusionale dell'Aou di Sassari e con il patrocinio della stessa Azienda ospedaliero universitaria.

L'evento si svolgerà in presenza, dalle ore 8:30 alle ore 13:15, nell' aula magna del complesso Biomedico della facoltà di Medicina e chirurgia, ed è rivolto agli infermieri e ai giovani tirocinanti che potranno anche donare il sangue nell'autoemoteca dell'Avis che stazionerà per l'occasione nel parcheggio del Complesso biomiedico.

I lavori del convegno saranno aperti dal presidente provinciale dell'Ordine degli infermieri di Sassari, Gianluca Chelo. A seguire ci sarà l'intervento del direttore del centro trasfusionale dell'Aou di Sassari, Pietro Carmelo Manca, con la relazione "Il servizio immunotrasfusionale: organizzazione attuale e sviluppo futuro". Nel corso della mattinata si alterneranno professionisti esperti, medici e infermieri, che approfondiranno le diverse tematiche legate alla medicina trasfusionale. Verranno trattati gli aspetti relativi alla donazione di sangue intero e alla preparazione, validazione, stoccaggio e distribuzione di emocomponenti.

Si svilupperanno argomenti come l'aferesi terapeutica e gli usi non trasfusionali degli emocomponenti. Si approfondirà anche un tema molto importante come il Patient Blood Management (Pbm), ovvero una strategia che serve a predisporre metodi e strumenti innovativi per garantire l'appropriatezza della gestione organizzativa e clinica della risorsa sangue.