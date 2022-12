Un lettino in dono alla Clinica pediatrica

(ANSA) - SASSARI, 15 DIC - La solidarietà degli appassionati di padel vale un nuovo lettino per la Clinica pediatrica dell'Aou di Sassari. Il dono, acquistato con la raccolta di fondi organizzata con il primo torneo di padel riservato ai dipendenti dell'Azienda ospedaliero universitaria, è stato consegnato ieri ai responsabili della Clinica dall'associazione Mediterraneo Padel.

Erano presenti alla breve cerimonia di consegna Roberto Antonucci, direttore della Clinica pediatrica, Roberto Sechi, presidente dell'associazione Mediterraneo Padel, Dolores Soddu, direttrice amministrativa dell'Aou di Sassari, Anna Maria Zara coordinatrice del reparto.

"Grazie alle quote di iscrizione al torneo di padel è stato acquistato un lettino che sicuramente aiuterà il reparto di pediatria e i piccoli degenti che ne fruiranno. Un piccolo gesto che la nostra società, da sempre vicina al sociale, è stata lieta di proporre all'Azienda", ha spiegato Sechi.

Il lettino pediatrico di ultima generazione sarà utilizzato per accogliere i bambini fino a 4 anni di età durante tutta la degenza ospedaliera, faciliterà gli spostamenti dei bimbi ricoverati all'interno del reparto e aiuterà a rendere più confortevole la loro permanenza. "Iniziative come queste sono importanti da un punto di vista sociale e sono molto utili perché stimolano lo sviluppo del senso di appartenenza all'interno dell'azienda. Ringrazio il personale che ha partecipato al torneo e l'associazione sportiva che ha permesso la buona riuscita della manifestazione", ha detto Dolores Soddu.

(ANSA).