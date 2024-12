Nuovo passo avanti per collegamento ferroviario aeroporto Olbia

Nuovo passo avanti per il collegamento ferroviario che unirà l'aeroporto di Olbia con la rete dell'Isola.

Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo FS Italiane - ha aggiudicato l'appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione lavori degli interventi tecnologici (impianti di segnalamento, di telecomunicazioni e di luce e forza motrice) necessari per la realizzazione del collegamento ferroviario dell'aeroporto "Costa Smeralda".

L'appalto, del valore di circa 5 milioni di euro, è stato aggiudicato alla R.T.I. Progress Rail Signaling S.p.A.

(Mandataria) / Sielte Trasporti S.r.l. (Mandante). L'intervento complessivo - sottoposto alla gestione del Commissario Straordinario di Governo - prevede la realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario di circa 3,4 chilometri che, partendo dalla linea Golfo Aranci-Macomer, attraverso la stazione Olbia Terranova, arriva all'aeroporto dove verrà realizzata una nuova stazione di testa con due binari.

È inoltre prevista la connessione alla linea in direzione sud, verso Chilivani/Macomer, mediante un ulteriore collegamento ferroviario di circa un chilometro.

L'opera include anche interventi di potenziamento infrastrutturale e garantirà maggiore accessibilità al sistema ferroviario promuovendo l'integrazione con altre modalità di trasporto.

L'intervento, del valore complessivo di 231 milioni di euro, è tra le opere comprese nel perimetro del PNRR. Già avviata la progettazione esecutiva, l'ultimazione lavori è prevista entro il 2026.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA