Due donne investite sulle strisce a Sassari, una muore

Una donna è morta, e un'altra è rimasta gravemente ferita, dopo che le due sono state investite da un'auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Cilea, a Sassari. La vittima si chiamava Rita Secchi, 76 anni. L'amica, Caterina Casu, è stata trasportata in ambulanza al Pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari. L'automobilista che ha investito le due donne si è subito fermato per prestare soccorso. Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto in via Cilea.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 19, davanti alla chiesa di Santa Maria Bambina, nel rione Santa Maria di Pisa. Le due donne erano appena uscite dalla messa.

