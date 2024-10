Concours Mondial de Bruxelles, premiati 44 vini sardi

Sono 585 i vini italiani medagliati sui 1800 in selezione, 20 le etichette che si sono aggiudicate il Gran Oro, 249 le medaglie d'oro, 316 quelle d'argento. Questi i risultati del Concours Mondial de Bruxelles e al Sauvignon Selection che collocano l'Italia al secondo posto della classifica mondiale alle spalle della Francia (644 medaglie) e davanti alla Spagna (457).

La cerimonia di premiazione è avvenuta a Roma La classifica regionale vede In testa il Veneto con 96 vini medagliati, 86 per la Puglia che si posiziona al secondo posto. Subito dopo la Sicilia con 75 medaglie, segue la Toscana con 69 e chiude la top cinque la Sardegna con 44 etichette premiate.

"Roma è diventata ormai una tappa imprescindibile in ogni edizione del Concours" - dichiara Baudouin Havaux, presidente del Concours Mondial de Bruxelles. "Come ogni anno - aggiunge - abbiamo girato il mondo per scoprire il meglio dell'enologia italiana e internazionale, tra nuove scoperte e grandi conferme.

Per questa edizione 2024 siamo partiti dalla Dalmazia con la selezione sui vini rosati, passando per il Messico con la sessione di Guanajuato dedicati ai vini bianchi e rossi per poi tornare in Italia, ad Alghero, per quella dedicata alle bollicine, fino a Bruxelles per l'ultima fase sui vini dolci e fortificati. E quale palcoscenico migliore della città culla dell'enologia mondiale per concludere la nostra avventura che, anche in questa edizione, ha messo in luce grandi produttori e i più vocati territori del vino?".



