Fiamme in capannone a Oristano, danneggiati 10 camion rifiuti

Dieci autocompattatori sono stati danneggiati dalle fiamme in un incendio scoppiato durante la notte in un capannone nella zona industriale di Oristano.

Il deposito, in via Ginevra, è della ditta Belloni che si occupa della raccolta dei rifiuti per alcuni Comuni della zona di Oristano.

Le cause del rogo non sono state ancora chiarite, sul posto stanno lavorando insieme ai vigili del fuoco anche gli agenti della polizia.

Il rogo è divampato 30 minuti dopo la mezzanotte. Le fiamme hanno avvolto alcuni camion, danneggiando quelli parcheggiati accanto. Sul posto sono state inviate due squadre di intervento e un'autobotte della centrale dei vigili del fuoco di Oristano che hanno lavorato ininterrottamente per sei ore per lo spegnimento e la messa in sicurezza dell'area.

Oltre le squadre operative, sul posto anche il funzionario del comando. Questa mattina è stata anche inviata una squadra del Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale che si occuperà, insieme alla polizia, di stabilire le cause dell'incendio.



