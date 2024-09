Sognando la Coppa America, Luna Rossa studia la finale

La domanda che tutti si pongono è chi sarà favorito dal vento forte. A Barcellona strateghi e analisti di Luna Rossa e di Ineos Britannia stanno consultando in modo compulsivo previsioni meteo e mappe nautiche in vista delle prime regate della finale di Louis Vuitton Cup. Giovedì, le due imbarcazioni scenderanno in acqua per la prima sfida che regala l'accesso alla finale all'America's Cup contro New Zealand. E' previsto vento forte e intenso: si oscilla tra i 13 ed i 15 nodi ma non si escludono anche raffiche sopra i venti. Condizioni ai limiti della praticabilità: sopra i 21 nodi il regolamento non consente di gareggiare.

Secondo gli specialisti queste condizioni del meteo, sulla carta, potrebbero avvantaggiare lo scafo britannico in quanto è più performante di quello italiano quando ci sono oscillazioni delle onde. Teoria, però, tutta da dimostrare. Proprio in semifinale contro American Magic, il team Prada Pirelli ha regatato al meglio proprio in condizioni di vento sostenuto, perdendo con gli statunitensi soltanto quando la brezza catalana è calata di intensità.

Ma come per una monoposto di Formula 1, tutto dipenderà dall'assetto dell'imbarcazione. E' per questo che gli equipaggi stanno 'saggiando' l'acqua con molta attenzione in vista della finale della Challenger Selection Series. Per la prima volta nella storia della competizione, il direttore di gara Ian Murray ha consentito lo svolgimento di un allenamento congiunto tra Luna Rossa, Ineos e New Zealand. Quest'ultimo è il defender dell'America's Cup ovvero il detentore del trofeo, colui che si deve battere per portarsi finalmente la coppa a casa.

Grant Dalton, ceo del team neozelandese, crede che sarà proprio Prada Pirelli a sfidarli: "Se potessi scegliere chi affrontare fra Luna Rossa e Britannia, da un punto di vista sentimentale vi direi la prima perché molti membri di Luna Rossa lavoravano con noi quando nel 2017 abbiamo vinto a Bermuda - spiega ai microfoni di SportMediaset -. Ma mi fanno paura perché sono un team fortissimo. Per questo preferirei avere Britannia come avversaria: forse perché hanno punti più fragili essendosi migliorati velocemente. Luna Rossa ha un pacchetto molto forte e molte certezze, motivo per cui ci troveremo ad affrontare loro".

Giovedì e venerdì sono i giorni in cui le previsioni indicano vento sostenuto. Nei giorni successivi - ma più ci si spinge in avanti più le indicazioni divengono imprecise - il meteo dovrebbe migliorare.

La finale di Louis Vuitton si preannuncia comunque molto lunga. Si gareggia al meglio di 13 regate, ovvero vince chi raggiunge per primo sette vittorie. Il calendario prevede due match race al giorno il 26, 28 e 29 settembre. Poi la sosta prima della nuova serie di regate l'1, il 2 ed il 4 ottobre.

L'eventuale spareggio sul 6-6 si terrà sabato 5 ottobre Nelle sfide di qualificazione gli scontri tra Luna Rossa ed Ineos si sono rivelati molto equilibrati con i britannici che hanno chiuso la serie in vantaggio sugli azzurri.

Per Luna Rossa è la quinta finale nel torneo riservato agli sfidanti. Soltanto il team vincitore affronterà poi, a partire dal 12 ottobre, il defender ossia il team New Zealand.

