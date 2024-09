Due auto si scontrano sulla 130 a Domusnovas, tre feriti

Tre feriti, due auto danneggiate, la strada chiusa per ore e un automobilista ricercato. E' il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la Statale 130, nel territorio di Domusnovas. Per cause non ancora accertate si sono urtate una Ford Focus, con a bordo una persona, e una Ford C-Max, con a bordo altre tre persone.

Nell'impatto, avvenuto all'altezza del chilometro 42, la Focus si è ribaltata. Il conducente dopo è riuscito a uscire dalla vettura ed è fuggito prima dell'arrivo dei soccorsi e della polizia stradale.

Gli occupanti della C-Max sono stati tutti trasportati in ospedale in codice rosso, ma non sono in pericolo di vita.

La polizia stradale sta cercando di rintracciare l'automobilista fuggitivo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA