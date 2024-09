LV Cup: da giovedì la finale tra Luna Rossa e Britannia

Luna Rossa o Ineos Britannia: da giovedì (e fino al 5 ottobre), nelle acque di Barcellona parte la finale della Louis Vuitton Cup che decreterà la sfidante del defender Team New Zealand per la 37/a America's Cup.

Il count down è partito e si sfideranno le due imbarcazioni favorite alla vigilia dei round robin. Per Luna Rossa sarà la quinta finale nel torneo riservato agli sfidanti: il team vincitore affronterà poi, partire dal 12 ottobre New Zealand. Il direttore di gara Ian Murray ha annunciato una novità importante, consentendo lo svolgimento di un allenamento congiunto (tra Luna Rossa, Ineos e New Zealand) in vista della finale della Challenger Selection Series.

Intanto, nella Youth America's Cup, la regata riservata agli Under 25, Luna Rossa continua a dominare, passando il turno in testa. Con cinque regate vinte su otto disputate, il team giovanile supera il primo girone di selezione della UniCredit Youth America's Cup in prima posizione, dimostrandosi il team da battere nelle Semifinal Series, il cui inizio è previsto per domani.

Dopo diversi rinvii e ritardi per avverse condizioni meteo, la terza e ultima giornata di selezione per il Gruppo A si è corsa in condizioni difficili ma anche spettacolari. Gli AC40, infatti, hanno superato i 40 nodi sull'acqua affrontando sui foil quasi 20 nodi di vento, onda e pioggia battente.

Come previsto, i sei team partecipanti hanno dato vita a regate molto aggressive e combattute, corse senza esclusione di colpi. Al termine delle fasi di qualificazione, infatti, gli ultimi tre team in classifica sono stati eliminati, mentre i tre in testa accedono alle semifinali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA