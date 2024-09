Settimana salute della donna, consulti telefonici al Policlinico

Consulti cardiologici telefonici insieme agli specialisti della Cardiologia del Policlinico Duilio Casula, per la settimana della salute della donna promossa dall'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda) in occasione della Giornata mondiale del cuore, di domenica 29 settembre. I colloqui con gli specialisti, diretti dalla professoressa Roberta Montisci, sono prevalentemente rivolti alle donne, ma non solo, e si volgeranno giovedì 26, il 27 e il 30 settembre e ancora l'1 e il 2 ottobre, chiamando il numero 07051096596 dalle 15 alle 17.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte nei paesi industrializzati sia nell'uomo che nella donna. In particolare, nelle donne, il numero di infarti incrementa in modo significativo dopo la menopausa, quando viene meno la protezione data dagli ormoni presenti durante il periodo fertile.

Inoltre, non solo le donne, hanno una minore consapevolezza delle patologie cardiovascolari, ma nel riconoscere i sintomi sono un po' più svantaggiate rispetto agli uomini. Ad esempio, nelle donne giovani, i sintomi dell'infarto non sempre hanno le cosiddette caratteristiche di tipicità, come il dolore toracico irradiato al braccio.

I cardiologi del Policlinico Duilio Casula daranno informazioni sulle principali patologie come: aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari e patologie carotidee con particolare attenzione alle donne.

La prevenzione e l'informazione giocano un ruolo importante in quanto aiutano a mettere in atto le misure necessarie per riconoscere le patologie cardiache in tempo: la tempestività della diagnosi, per queste patologie, è cruciale.



