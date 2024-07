Auto contro il muro di una abitazione, due morti in Sardegna

Due persone sono morte e due bambini sono in gravi condizioni in seguito ad un incidente stradale avvenuto durante la notte a Escalaplano, nel sud della Sardegna. L'auto sulla quale viaggiavano è andata a sbattere contro il muro di un'abitazione, per cause in corso di accertamento

Le vittime sono un uomo di 57 anni e una donna di 40 anni. I due bambini feriti, che a causa della gravità delle loro condizioni sono stati trasportati in elisoccorso all'ospedale di Sassari, hanno 7 e 12 anni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA