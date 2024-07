Vela, al via a Porto Cervo la Coppa Europa Smeralda 888

Si è aperta ufficialmente oggi la 22/a edizione della Coppa Europa Smeralda 888, evento che fa parte del circuito della Classe.

Appuntamento molto sentito dalla Classe Smeralda 888, che vede riuniti a Porto Cervo 11 team pronti ad affrontarsi con spirito sportivo e amichevole nello specchio d'acqua di fronte a Porto Cervo fino a domenica 14 luglio.

A fare gli onori di casa i team in rappresentanza dello Yacht Club Costa Smeralda: Giada, del socio Germano Scarpa, e Be Cool, dei soci Guglielmo e Vittorio Lombardi Stronati. Presente all'evento Vamos Mi Amor di Charles De Bourbon, vincitore delle ultime due edizioni dell'evento, che proverà a conquistare la terza vittoria di fila affrontando Bedà (skipper Timofey Sukhotin) fresco di vittoria all'Invitational Smeralda 888.

Tra gli altri partecipanti Canard a l'Orange (skipper Achille Onorato), Django (skipper Giovanni Lombardi Stronati), Gorilla Gang (skipper Andrea Statari), Kzi Mo D'Eau (skipper Jelena Krasnokhcka), Luigia (skipper Silvia De Longhi), Mathilde (skipper Morten H Kielland) e il team di Millenium Falcon (skipper Marco Favale) che ha dimostrato di essere in ottima forma, conquistando il secondo posto al recente Invitational Smeralda 888.

Nell'equipaggio di alcuni team sono presenti velisti titolati ad esperti come Lorenzo Bortolotti, Giulio Desiderato e Matteo Ramian su Be Cool, Andrea Casale su Luigia, Gaetano Figlia di Granara su Canard a L'Orange, Flavio Grassi su Giada, Francois Brenac su Bedà, Emmanuel Dyen su Millennium Falcon e Stephane Christidis su Vamos Mi Amor.



