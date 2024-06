DanzEstate junior ai Giardini pubblici di Cagliari

Le atmosfere del "medioevo fantasy" animeranno i Giardini pubblici di Cagliari con DanzEstate Junior.

La rassegna dedicata ai più piccoli, organizzata fino al 15 giugno da Asmed Balletto di Sardegna, si snoda tra spettacoli di danza e teatro, giochi, storytelling, caccia al tesoro, musica, workshop di danza, teatro, canto e arti visive.

Un mondo fantastico da esplorare, animato da altissimi elfi, dame e cavalieri, osti, giullari, banditi, musici, pittori e giovani artisti che si cimentano con le nuance dei bestiari medievali. Un'esperienza immersiva e coinvolgente che trasporterà il pubblico dei piccoli dai 3 e fino ai 13 anni tra mondi immaginari, epoche lontane e anche future, tra spunti storici, letterari e cinematografici.

In scena 10 compagnie di teatro e danza da Sardegna, Malta, Abruzzo, Molise, Emilia Romagna e Veneto. Si chiude con una fantasmagorica parata. Ogni sera vengono proposti più appuntamenti. Il 12 va in scena "Il Soldatino di Stagno" di Gruppo E-Motion, Frentania e "Charles & Gelsomina", di Artemis Danza ispirata a Federico Fellini per i cento anni dalla nascita e all'iconica figura di Charlot. Il 13 "Wish", di Danza Estemporada e "Anima e Cuore" di Is Mascareddas, omaggio all'arte dei burattini. Il 14 "Il Vecchio che Scordava Le Storie" di Balletto di Sardegna e a seguire "W Re Canciofali", omaggio al carnevale cagliaritano, a cura de Il Crogiuolo. Il 15 "Il Bosco di Erin" di Ersiliadanza, ancora, l'esito scenico del laboratorio artistico "MedioEvolution" e poi "Bianca e Rossa", di Balletto di Sardegna scritto e diretto da Senio G. B.

Dattena.

Ogni giorno appuntamento dalla mattina alla sera anche con i laboratori creativi a cura di Tore Mr Happy.



