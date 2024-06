Comunali: i sindaci eletti

Alfonso Marras (Bosa cambia) è il nuovo sindaco di Bosa. Ha ottenuto il 46,37% delle preferenze, davanti a Giuseppe Ibba (32,54%) e Alessandro Campus (21,09%). A Castelsardo eletta Maria Lucia Tirotto (Ripartiamo insieme), con il 53,11%, davanti ad Antonio Maria Capula (46,89%). Fabrizio Demelas (progetto Sorso 2030) è il nuovo sindaco di Sorso grazie al 71,99% delle preferenze.

A Calasetta eletto Antonello Puggioni con il 48,48%. A Onanì è stata eletta Clara Michelangeli con il 54,1%. A Sini sindaco Andrea Carracoi con il 59,93%; a Magomadas eletto Angelo Masia con il 59,9%; a Sorradile Giampaolo Loi (61,30%); a Illorai Gianluca Grande (55,44%), a Putifigari eletta Antonella Contini col 61,55%.

A Sant'Anna Arresi Paolo Luigi Dessì è sindaco con il 52,45%. A Esterzili Renato Melis ottiene il 68,22%, a Genoni plebiscito per Gianluca Serra (89,66%). Enrico Cocco eletto sindaco di Samatzai col 52,37%. A San Gavino, nella sfida a tre, vince Stefano Altea con il 42,01%.



Eletti tutti i 5 sindaci in corsa solitaria

Tutti e cinque i candidati sindaci in corsa solitaria per la conquista dei loro comuni sono stati eletti grazie al superamento del quorum del 40%. Terzo mandato a Golfo Aranci per Giuseppe Fasolino. L'esponente dei Riformatori sardi ha superato il quorum richiesto per l'elezione alle 12, quando l'affluenza ha toccato il 40,33%. Oltre 900 i voti incassati, così ha oltrepassato la soglia degli 842 fissata per tornare a guidare il comune in quanto unico candidato.

A Villagrande Strisaili con il 56,82% si è riconfermato l'uscente Alessio Seoni, 50 anni, a capo della civica A 100 e prusu. Torna alla guida del comune per un secondo mandato consecutivo anche il sindaco di Ortueri Francesco Carta. Professionista di 47 anni, è stato eletto con un quorum del 46,54% e ha il supporto di 12 candidati consiglieri della lista Animu Ortueri.

A Villanova Monteleone è infine riuscito il tentativo di riprendere il governo del paese a Quirico Meloni, 56 anni, ex sindaco negli anni passati. La sua elezione arriva con un quorum del 60,54%. L'ultimo a superare il quorum con il 40,44% è stato il candidato sindaco di Serrenti: Leo Talloru, classe 1957, docente in pensione di materie letterarie, è stato confermato alla guida del comune con la lista civica Po Serrenti: dodici i candidati in appoggio, quattro donne e quattro uomini.

Fasolino si riconferma sindaco di Golfo Aranci

Giuseppe Fasolino si riconferma sindaco di Golfo Aranci per il terzo mandato. Unico candidato in corsa, l'esponente dei Riformatori sardi ha superato il quorum richiesto per l'elezione alle 12, quando l'affluenza ha toccato il 40,33%. Oltre 900 i voti incassati, così ha oltrepassato la soglia degli 842 fissata per tornare a guidare il comune in quanto unico candidato.

"Abbiamo raggiunto il quorum, ma eravamo convinti che la comunità si sarebbe dimostrata matura e sarebbe andata a votare", ha dichiarato all'ANSA a conclusione dello spoglio delle schede - Adesso abbiamo il compito di lavorare per riunire i golfarancini e la comunità, e la squadra che mi ha sostenuto, fatta di persone giovani e motivate, riuscirà in questo scopo".

Consigliere regionale in quota Riformatori sardi, Fasolino si appresta dunque a ricoprire per la terza volta l'incarico di primo cittadino di Golfo Aranci. A sostenerlo la lista SìAmo Golfo Aranci Rudalza, composta da dodici candidati tra cui due consiglieri uscenti, Giuseppe Langella e Alessandra Feola.

"Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto - ha sottolineato il neoeletto - aspettiamo l'ufficialità per festeggiare, ma i numeri ci danno sicurezza. Mi sento di ringraziare tutti i candidati per il loro impegno e apporto a questo progetto".

