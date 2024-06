Comunali: Barbara Pusceddu eletta sindaca a Sinnai col 61,6%

Barbara Pusceddu è di nuovo sindaca di Sinnai, uno dei cinque Comuni con oltre 15mila abitanti al voto in questa tornata elettorale. La candidata del centrosinistra, uscente vicesindaca, è stata eletta con il 61,68% delle preferenze, davanti ad Aurora Cappai, ex assessora ai Lavori pubblici (Forza Italia e due civiche) che ha ottenuto il 30,39%. Staccato il terzo candidato, Aldo Lobina (Sinnai Libera), ex consigliere di minoranza, che si è fermato al 7,93%. Barbara Pusceddu aveva già guidato il Comune dal 2011 al 2016.

