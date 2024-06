Mola, "la ricerca fondamentale per comprendere l'economia"

"A noi tocca il compito di fare ricerca, di mettere a disposizione di chi decide i materiali più corretti, spetta poi a chi decide farne il giusto utilizzo".

Così il rettore dell'Università di Cagliari, Francesco Mola, commenta il 31/o Rapporto sull'economia sarda realizzato dal Crenos presentato alla facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche di Cagliari. Il rettore nel suo intervento introduttivo dei lavori ha ricordato l'importanza dell'analisi realizzata dal Centro ricerche economiche Nord-Sud delle Università di Cagliari e Sassari.

"È una attività che va avanti ormai da tanti anni in maniera continua - ha detto il rettore -. Sicuramente questa analisi è uno strumento fondamentale, è il modo migliore per avere il polso della situazione su tutta l'economia non soltanto della Sardegna, ma dell'Isola inserita nel panorama nazionale".

Il rettore ha poi parlato, nella sua introduzione, dell'Einstein Telescope, non nascondendo la speranza che venga assegnato alla Sardegna: "dobbiamo crederci" ha evidenziato. In apertura dei lavori è stata ricordata anche la ricercatrice Sara Pau, improvvisamente scomparsa e che aveva lavorato anche al rapporto.



