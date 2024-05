A Sinnai alunni in piazza nella giornata dedicata al sardo

Successo a Sinnai per la manifestazione "Sa dì de su sardu", che si è svolta nei giorni scorsi in piazza Santa Barbara. Una giornata dedicata alla lingua sarda, a conclusione del progetto ideato e organizzato dall'Istituto Comprensivo numero 1 di Sinnai.

Laboratori per bambini, giochi e musica con le attività commerciali affacciate sulla piazza che hanno accolto con entusiasmo l'idea di dare visibilità ed esporre i loro prodotti accompagnati dalle scritte in sardo, realizzate dai bambini.

Negli ultimi anni all'Istituto Comprensivo 1 di Sinnai i docenti hanno recuperato la loro passione e ricominciato a proporre attività di sardo. Da una classe si è arrivati oggi a dieci classi di Primaria e quattro sezioni di scuola dell'Infanzia in cui si insegna la lingua sarda per un'ora alla settimana.

Tutti hanno condiviso la proposta di parlare solo in sardo "Assumancu po una dì" e di onorare una nuova festività, "Sa dì de su sardu". Ciascuno in paese ha fatto la sua parte: il parroco ha messo a disposizione l'oratorio, la biblioteca ha offerto le proprie aule, a Casa Zedda, campidanese con l'antico forno sardo, si è svolto un laboratorio di 'pardulas'. Anche l'Università della terza età si è dimostrata molto interessata al progetto, proponendo ai bambini, nelle settimane precedenti, lezioni di ceramica e guidandoli per realizzare un ciondolo ricordo regalato a tutti i partecipanti. Angelo Congiu ha presentato i suoi cartoni in sardo, Fabio Usala ha guidato i bambini nei giochi in piazza.

Presente anche l'assessora regionale della Cultura Ilaria Portas, che ha colto l'occasione per intervenire in sardo e ricordare l'importanza della lingua e il riconoscimento che verrà dato dalla Regione a questo patrimonio. Con lei la dirigente dell'Ufficio per la lingua sarda Elisabetta Schirru, il sindaco Tarcisio Anedda e la dirigente dell'Istituto 1, Maria Vincenza Cogotti.

La mattinata di eventi si è conclusa con i canti di Renzo Cugis insieme ai bambini, la presentazione di piccoli elaborati degli alunni, tutti rigorosamente in sardo. Gran finale con il musicista Dr Drer che ha cantato con tutti i bambini l'inno della lingua sarda "Su sardu alfabetu".



