Schlein, 'la priorità è la sanità pubblica, no ai tagli'

"Siamo qui a sostenere con ogni forza la candidatura a sindaco di Massimo Zedda, che ha già dimostrato di sapere fare il bene di questa città, della sua comunità". La segretaria del Pd Elly Schlein arriva a Cagliari dopo alcune tappe nel sud della Sardegna per il suo tour elettorale in vista delle europee e delle amministrative. "È una gioia per me venire a sostenerlo insieme a tutto il Partito Democratico, i suoi candidati, le sue candidate", sottolinea.

"La priorità è la sanità pubblica, la difesa dai tagli - ribadisce Schlein ai microfoni e poi sul palco davanti a circa 500 persone - le liste d'attesa sono infinite, servono servizi per le persone con disabilità, e non vogliamo più sentire da destra attacchi alle persone disabili". E ancora "il lavoro di qualità soprattutto per i giovani sardi che meritano un'opportunità di futuro in questa terra, senza più contratti precari e senza più lavoro povero, motivo per cui insistiamo sul salario minimo e sugli investimenti comuni europei, che questa città saprà sfruttare al meglio con Massimo sindaco".

La segretaria dem ha ribadito poi l'impegno sul salario minimo e sull'abolizione degli stage gratuiti per i giovani.





